المكسيك تسجل 7051 إصابة جديدة بكورونا.. و836 وفاة
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:59 ص
وكالاتطباعة
سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و836 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 إصابة والوفيات إلى 36327.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.