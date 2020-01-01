«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، فيما يسود الصعيد شمالًا وجنوبًا طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.ويشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 23الإسكندرية 30 25وادي النطرون 34 24طنطا 34 24شبين الكوم 35 23دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 28 20السلوم 31 20سيوة 37 21بورسعيد 30 24دمياط 30 23الزقازيق 34 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 35 20السويس 35 22العريش 32 22رفح 32 21رأس سدر 38 25نخل 37 18نويبع 38 28طابا 36 25كاترين 33 17الطور 34 25شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 29مرسى علم 38 29الفيوم 36 24بني سويف 37 24المنيا 38 23أسيوط 40 25سوهاج 40 26قنا 41 27الأقصر 42 27أسوان 41 29إدفو 42 27أبوسمبل 40 27الوادي الجديد 41 24شلاتين 37 28أبورماد 39 28حلايب 33 30رأس حدربة 32 28