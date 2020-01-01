رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35 درجة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:58 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، فيما يسود الصعيد شمالًا وجنوبًا طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.

وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 23
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 28 20
السلوم 31 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 23
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 22
العريش 32 22
رفح 32 21
رأس سدر 38 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 34 25
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 40 25
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 41 29
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 41 24
شلاتين 37 28
أبورماد 39 28
حلايب 33 30
رأس حدربة 32 28

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

7 مصابين وتفحّم 31 سيارة في حريق «خط بترول مسطرد» (صور)

«النهضة» التونسية تقرر سحب الثقة من حكومة «الفخفاخ»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي