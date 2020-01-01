«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35 درجة
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:58 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، فيما يسود الصعيد شمالًا وجنوبًا طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.
وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 23
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 28 20
السلوم 31 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 23
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 22
العريش 32 22
رفح 32 21
رأس سدر 38 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 34 25
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 40 25
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 41 29
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 41 24
شلاتين 37 28
أبورماد 39 28
حلايب 33 30
رأس حدربة 32 28
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، فيما يسود الصعيد شمالًا وجنوبًا طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.
وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 23
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 28 20
السلوم 31 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 23
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 22
العريش 32 22
رفح 32 21
رأس سدر 38 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 34 25
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 40 25
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 41 29
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 41 24
شلاتين 37 28
أبورماد 39 28
حلايب 33 30
رأس حدربة 32 28