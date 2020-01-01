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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التقرير الطبى يكشف سبب وفاة نايا ريفيرا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:35 ص
نايا ريفيرا
نايا ريفيرا
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كشف التقرير الطبي سبب وفاة الممثلة والمغنية الأمريكية نايا ريفيرا، نجمة مسلسل Glee، والتي اختفت منذ عدة أيام، قبل العثور على جثتها لاحقًا.

وأشار التقرير إلى أن الممثلة توفيت غرقا بنتيجة حادث عرضي، ولم يجد الخبراء أي آثار للكدمات أو أمراض لها، كما لم يتم العثور على أي دليل على تعاطيها المخدرات أو الكحول.

واختفت "ريفيرا" أثناء نزهة على متن قارب مع ابنها في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتم العثور على جثتها في مياه البحيرة يوم الإثنين الماضي، بعد 5 أيام من اختفائها.

ونعى فريق إنتاج المسلسل Glee وفاة ريفيرا، قائلا إنها "كانت أكثر من ممثلة في المسلسل، وإنما صديقة لنا".

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