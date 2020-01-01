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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

5 خدمات تقدمها مكاتب التأهيل الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:16 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
رشا نصر
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تحرص "الدستور" على تقديم سلسلة من المعلومات الخدمية لقرائها فى كافة القطاعات، في إطار تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بـ220 مكتبًا على مستوى الجمهورية، إليك أهم الخدمات التى تقدمها تلك المكاتب للأشخاص ذوى الإعاقة:

1- إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة.

2- رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي لهم.

3- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

4- التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم.

5- تقديم مساعدات نقدية للأفراد الذين يعانون من الفقر الشديد، أو لا يستطيعون العمل والإنتاج، ولديهم عجز كلي أو إعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

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