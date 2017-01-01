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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: نحمل الصين كامل المسئولية عن انتشار كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:12 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال ترامب،: «نحن بلا شك نحمل الصين كامل المسؤولية عن إخفاء ظهور الفيروس وانتشاره في كل أنحاء العالم»، حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس».

وأضاف ترامب: «كان بإمكانهم وقفه، كان يجب عليهم وقفه، وهذا الأمر كان سهلًا جدًا القيام به في المصدر الذي حصل فيه ذلك».

وفي رده على سؤال حول محادثات محتملة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، صرح ترامب: «لا خطط لدي للتحدث معه».

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 3.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بحوالي 138 ألف حالة.

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة؛ بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه على الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر 2020.

ويسعى ترامب في هذا السياق بإصرار إلى توجيه أصابع الاتهام بالمسؤولية عن انتشار الفيروس إلى سلطات الصين، وذلك وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية قضايا أخرى كثيرة.

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