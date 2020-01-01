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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الشرطة تقتل من البيض أكثر مما هو من السود

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:25 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدد ضحايا عنف الشرطة من البيض أكثر مما هو من السود في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تصريح لقناة «سي بي إس»، ردًا على سؤال لماذا لا يزال الأمريكيون من أصول إفريقية يقتلون على يد الشرطة: «إن البيض يقتلون أيضًا، وهذا سؤال رهيب، ومن البيض يقتل عدد أكبر».

وتعليقًا على الحملة لإزالة علم الكونفدرالية في البلاد، الذي رفعه مؤيدو العبودية من الولايات الجنوبية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 - 1865، قال ترامب: «أعرف أشخاصًا يحبون علم الكونفدرالية، وهم لا يفكرون في العبودية».

وأضاف: «أن هذه هي حرية التعبير، سواء أكان الأمر يخص علم الكونفدرالية أو حياة السود مهمة أو أي شيء آخر تريدون الحديث عنه».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نشرت تقريرًا، يوم الإثنين، أشارت فيه إلى أن نحو نصف ضحايا عنف الشرطة في الولايات المتحدة من البيض، لكن ذوي البشرة السوداء يقتلون بشكل غير متناسب، نظرًا لأن نسبتهم من مواطني الولايات المتحدة تبلغ 13% فقط.

وشهدت الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الماضي، وأصبحت الاحتجاجات هي الأعنف منذ سنوات في الولايات المتحدة، وأثارت أصداء على نطاق عالمي.

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