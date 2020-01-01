مفقودون.. زينب رغم كبر سنها تغيبت عن أسرتها

إيمانًا من «الدستور» بالدور الإيجابي للإعلام، قرر تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.زينب عبد السلام السيد، البالغة من العمر 75 عامًا، المقيمة بحدائق المعادي محافظة القاهرة، مفقوده منذ أمس الأحد 1272020 أثناء عودتها من المطار، وتم العثور على حقيبتها بمنطقه إمبابة، من لدية معلومات عنها يرجى الاتصال على أرقام:0127434362401007610105