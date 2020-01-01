مفقودون.. الطفل أحمد يتغيب عن أسرته بسبب عشقه لركوب القطار
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:34 ص
رشا نصرطباعة
قررت "الدستور" تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم، وذلك إيمانًا منها بالدور الإيجابي للإعلام.
تغيب الطفل أحمد رضا شوكت، البالغ من العمر 13 عامًا، شهر يوليو 2020، من مركز دكرنس محافظة الدقهلية
أحمد عاشق لركوب القطار ودائما يتواجد في محطات القطار خاصة في محافظة الإسكندرية أو طنطا، رجاء من لديه أي معلومات الاتصال على الرقم التالى:
01022320629
تغيب الطفل أحمد رضا شوكت، البالغ من العمر 13 عامًا، شهر يوليو 2020، من مركز دكرنس محافظة الدقهلية
أحمد عاشق لركوب القطار ودائما يتواجد في محطات القطار خاصة في محافظة الإسكندرية أو طنطا، رجاء من لديه أي معلومات الاتصال على الرقم التالى:
01022320629