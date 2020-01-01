مفقودون.. الطفل أحمد يتغيب عن أسرته بسبب عشقه لركوب القطار

قررت "الدستور" تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم، وذلك إيمانًا منها بالدور الإيجابي للإعلام.تغيب الطفل أحمد رضا شوكت، البالغ من العمر 13 عامًا، شهر يوليو 2020، من مركز دكرنس محافظة الدقهليةأحمد عاشق لركوب القطار ودائما يتواجد في محطات القطار خاصة في محافظة الإسكندرية أو طنطا، رجاء من لديه أي معلومات الاتصال على الرقم التالى:01022320629