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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-7-2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:31 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 15-7-2020، في أسواق تداول العملات المحلية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وحقق في البنك الأهلي المصري سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-7-2020

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.23 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق سعر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس جاء بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وجاء الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، يأتي سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

و يتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.

يشار الي أن الريال السعودي هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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