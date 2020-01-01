السودان: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 176 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 61 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 346 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٠ آلاف و417 حالة، بينها 659 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5579 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.