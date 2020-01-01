طرح فيلم آسر ياسين بطريقة جديدة لأول مرة فى مصر
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:03 ص
محمد قدريطباعة
أعلن النجم آسر ياسين عن الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد "صاحب المقام" بعد سلسلة من التأجيلات على مدار عام كامل، حيث تحدد طرحه 30 يوليو الجاري.
وكشف "ياسين"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، عن الطريقة الجديدة التي سيطرح بها فيلمه بمشاركة النجمة الكبيرة يسرا، حيث كتب: "فيلم صاحب المقام قبل السينما على شاهد vip لأول مرة في الشرق الأوسط، 30 يوليو ميعاد العرض".
الفيلم الجديد من إنتاج أحمد السبكي ومن بطولة آسر ياسين ويسرا التي تعود للسينما بعد 9 سنوات، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وإبراهيم نصر في آخر أدواره، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل. اضغط هنا
وكشف "ياسين"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، عن الطريقة الجديدة التي سيطرح بها فيلمه بمشاركة النجمة الكبيرة يسرا، حيث كتب: "فيلم صاحب المقام قبل السينما على شاهد vip لأول مرة في الشرق الأوسط، 30 يوليو ميعاد العرض".
الفيلم الجديد من إنتاج أحمد السبكي ومن بطولة آسر ياسين ويسرا التي تعود للسينما بعد 9 سنوات، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وإبراهيم نصر في آخر أدواره، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل. اضغط هنا