رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر فى لاهاى: «العدل الدولية» لم تتطرق للمزاعم القطرية التى ترفضها دول الرباعى العربى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:41 ص
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
أ ش أ
طباعة
أكد السفير أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، أن الأحكام الصادرة اليوم من محكمة العدل الدولية اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، ولكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.

وأوضح السفير أنه ليس لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم أي تأثير على موضوع النزاع، مضيفًا أن المحكمة لم تتطرق لموضوع المزاعم القطرية التي ترفضها دول الرباعي العربي (مصر والإمارات والبحرين والسعودية).

وقال السفير أمجد عبد الغفار- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جمهورية مصر العربية تؤكد على احترامها الكامل لمحكمة العدل الدولية، كما ستعمل مصر على طرح الجوانب الموضوعية للنزاع أمام مجلس منظمة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان سلامة وأمن الطيران المدني سواء داخل المنطقة أو خارجها.

وفي السياق ذاته، أشار السفير أمجد عبد الغفار، إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مسئولة عن ضمان سلامة الطيران المدني الدولي وإنشاء مسارات وطرق الطيران وتحديد المعايير الفنية المرتبطة بحركة الطيران المدني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت في وقت سابق اليوم، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع التي قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

إصابة مكرم محمد أحمد بـ «جلطة» ونقله إلى مستشفى العلمين

«النهضة» التونسية تقرر سحب الثقة من حكومة «الفخفاخ»

«الجيش الليبي» يتوقع حدوث معركة كبرى بمحيط سرت والجفرة خلال ساعات

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»