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مصر

وزير التعليم يوضح تخصصات وأهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:39 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم فتح باب التقدم لها يوم الأربعاء الموافق ١ ٧ ٢٠٢٠.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية، لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل.

وتابع: يهدف تطوير نظام التعليم الفني في مصر إلى تحويل مصر إلي وجهة تصنيع عالمية، ويقوم نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة أهداف استراتيجية، منها:

- التركيز على الجودة من خلال الشراكات مع هيئات الاعتماد الدولية.

- الحفاظ على معادلة متوازنة من التعلم العملى والنظري، لتخريج طلاب يتمتعون بشخصيات متوازنة ومهارات قوية.

- اشتراك الهيئات الصناعية في المنظومة، لضمان تلبية نظام المدارس الجديد لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دوليًا تعكس جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة.

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