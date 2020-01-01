إعدام 4 أطنان من الدواجن الفاسدة بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجلس مدينة منيا القمح بإعدام كافة المضبوطات الغير صالحة للاستهلاك، وهى عبارة عن ٤ أطنان من الدواجن المجمدة لمصانع بإحدى قرى مدينة منيا القمح، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع.وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.جدير بالذكر، أن الحملة ضمت مسئولى «الصحة-الطب البيطرى- المجازر- التموين»، وتم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر 2238 جنح أمن دوله طوارئ بهذه المخالفة.