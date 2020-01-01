محافظ الوادى يوجه بتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة

ناقش اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير عددًا من المشروعات الإستثمارية علي أرض المحافظة خلال ترأسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين الذي تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية سكايب.ووجه الزملوط، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الإستثمارية المتعثرة ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها، مشددًا على سحب المساحات الغير مستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات إستثمارية أخرى.وقرر مجلس الإدارة ضرورة مطابقة الإشتراطات البيئية لإقامة المشروعات الداجنة وحصولها علي كافة التراخيص المطلوبة، كما قرر حصر كافة مشروعات الإستثمار الزراعي التي تروي بنظام الغمر لتحديد الآلية المناسبة لتحويلها للري الحديث بتيسيرات مبسطة، تماشيا مع توجهات الدولة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي الخزان الجوفي لأطول فترة ممكنة.