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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تحمي حدودها الشرقية بـS300 وأنظمة دفاع بوك ضد عدوان تركيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:35 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أفادت قناة الحدث، نقلًا عن مصادرها، مساء الثلاثاء بتأمين حدود شرق ليبيا ومدينة سرت الاستراتيجية، بمنظومات S300 وأنظمة بوك الدفاعية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت العربية الحدث، نقلًا عن مصادرها معلومات عن وصول مسؤول العمليات الخارجية بالاستخبارات الخارجية التركية رفقة مسؤولين عسكريين أتراك إلى ليبيا في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن أنقرة أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأجهزة تشويش ورادارت.

أضافت المصادر أن ممثلين عن الميليشيات المسلحة الليبية زاروا تركيا منذ عدة أيام وعادوا برفقة مستشارين عسكريين أتراك إلى ليبيا، وأن مسؤولين عسكريين أتراك برفقة قيادات ميليشيات زاروا عدد من المناطق القريبة من سرت والجفرة خلال 48 ساعة الماضية.

وقبل قليل، أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط مدينتي سرت والجفرة، مشددًا في تصريحات إعلامية على أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.

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