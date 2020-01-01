جيش الاحتلال: التصعيد في الضفة يعني توسيع الحرب في أماكن أخرى

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الفترة الحالية تمثل تحديا لاستقرار الضفة الغربية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأضاف، في مراسم تبديل قائد القيادة الوسطى، مساء الثلاثاء، أن حدوث تصعيد في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في ساحات أخرى، لذلك يجب الاستعداد لاحتمال أن تتجاوز المعركة حدود الضفة.وطالبت 11 دولة أوروبية منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بسرعة صياغة قائمة بردود الفعل الممكنة حال تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خطته بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.في السياق ذاته، قال ياريف ليفين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتنفيذ مخطط الضم.