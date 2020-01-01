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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية بني سويف تواصل تعليق الصلوات حتى 3 أغسطس

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:22 م
الأنبا غبريال
الأنبا غبريال
تريزة شنودة
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قررت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، استمرار تعليق الصلوات حتى 3 أغسطس المقبل.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع بين الأنبا غبريال وكهنة الإيبارشية، بالتنسيق مع الأطباء للإطلاع على الأوضاع الصحية وأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وأضاف في بيان له، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".

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