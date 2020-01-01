رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة تجميل: ماكياج «نو ميكب» الأنسب للصيف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:21 م
دينا المصري
دينا المصري
شيماء دهب
طباعة
لا تعتاد العديد من الفتيات على وضع المكياج الكامل باستمرار خاصة في فترة النهار في الصيف، وفي نفس الوقت ترغب في إخفاء بعض العيوب في بشرتها، ولذلك فإن مكياج "النو ميكب لوك" هو الأنسب لهن في هذه الحالة.

وتقول خبيرة العناية بالبشرة دينا المصري، إنه لا يفضل وضع المكياج الكامل في فصل الصيف خاصة في فترة النهار والظهيرة، ولذلك يعتبر مكياج النو ميكب لوك هو الأنسب في هذه الفترة، مما يعتبر ذلك روتين للبشرة بشكل يومي مما يحافظ عليها ويحميها من أضرار الماكياج الثقيل.

وأضافت المصري: "قبل وضع أي مكياج يجب تنظيف البشرة بشكل جيد بالغسول الخاص بالبشرة والحفاظ عليها، مع وضع كريم واق الشمس، وذلك لحماية البشرة من أضرار المكياج الذي يظهر تأثيره مع مرور الزمن".

وعن طريقة عمل مكياج النو ميكب لوك، قالت إنه أولا يتم وضع كريم مُرطب لترطيب وجهك، ثم استخدم البرايمر وتركه على الوجه لمدة خمسة دقائق حتى يجف ثم يتم وضع الـ"BB" ؛ لأنه خفيف على البشرة ويصلح للاستخدام اليومي.

وتابعت: "ثم بعد ذلك يتم وضع الكونسيلر تحت العين برفق، لإخفاء الهالات السوداء، ثم يتم استخدم بودرة "لوس بودر" الشفافة لتثبيت الكريم".

واستكملت: "لا يفضل استخدام الأيشادو أو يستخدم لون فاتح جدا، كما أنه ممنوع استخدام الكحل ويتم الاكتفاء بالمسكرة فقط"، مؤكدة إذا كانت البنت من هواة الـ"آي لاينر" يتم رسم خط رفيع ينتهي بانتهاء جفن العين بدون سحبة.

موضوعات متعلقة

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

إصابة مكرم محمد أحمد بـ «جلطة» ونقله إلى مستشفى العلمين

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»