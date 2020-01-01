خبيرة تجميل: ماكياج «نو ميكب» الأنسب للصيف

لا تعتاد العديد من الفتيات على وضع المكياج الكامل باستمرار خاصة في فترة النهار في الصيف، وفي نفس الوقت ترغب في إخفاء بعض العيوب في بشرتها، ولذلك فإن مكياج "النو ميكب لوك" هو الأنسب لهن في هذه الحالة.وتقول خبيرة العناية بالبشرة دينا المصري، إنه لا يفضل وضع المكياج الكامل في فصل الصيف خاصة في فترة النهار والظهيرة، ولذلك يعتبر مكياج النو ميكب لوك هو الأنسب في هذه الفترة، مما يعتبر ذلك روتين للبشرة بشكل يومي مما يحافظ عليها ويحميها من أضرار الماكياج الثقيل.وأضافت المصري: "قبل وضع أي مكياج يجب تنظيف البشرة بشكل جيد بالغسول الخاص بالبشرة والحفاظ عليها، مع وضع كريم واق الشمس، وذلك لحماية البشرة من أضرار المكياج الذي يظهر تأثيره مع مرور الزمن".وعن طريقة عمل مكياج النو ميكب لوك، قالت إنه أولا يتم وضع كريم مُرطب لترطيب وجهك، ثم استخدم البرايمر وتركه على الوجه لمدة خمسة دقائق حتى يجف ثم يتم وضع الـ"BB" ؛ لأنه خفيف على البشرة ويصلح للاستخدام اليومي.وتابعت: "ثم بعد ذلك يتم وضع الكونسيلر تحت العين برفق، لإخفاء الهالات السوداء، ثم يتم استخدم بودرة "لوس بودر" الشفافة لتثبيت الكريم".واستكملت: "لا يفضل استخدام الأيشادو أو يستخدم لون فاتح جدا، كما أنه ممنوع استخدام الكحل ويتم الاكتفاء بالمسكرة فقط"، مؤكدة إذا كانت البنت من هواة الـ"آي لاينر" يتم رسم خط رفيع ينتهي بانتهاء جفن العين بدون سحبة.