مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 15-7-2020
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:30 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت هيئة السكك الحديد، رفع نسبة الحجز عبر الإنترنت لمنع الزحام والتكدس على شبابيك الذاكر، خوفًا من تفشي عدوى كورونا، وذلك مع التزام العاملين بنشر مواعيد القطارات المحددة، ومع حلول عيد الأضحى 2020 يبحث الراكبين عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 15-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.
وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 15-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة:
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف القطار في عدد من المحطات، ومنها «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شيرا الخيمة- كفر الدوار».
مواعيد القطارات اليوم
وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 15-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة:
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف القطار في عدد من المحطات، ومنها «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شيرا الخيمة- كفر الدوار».
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