نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش تأثير فيروس كورونا على الجوانب النفسية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة، ندوة بعنوان "تأثير فيروس كورونا على الجوانب الأخلاقية والنفسية".وتحدث الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد والدراسات النفسية، قائلًا: إن جائحة كورونا تسببت فى العديد من الآثار السلبية ولصقها بالكاشفة للعديد من الأمور والجوانب وهناك العديد من المواطنين خائفين للغاية مما يؤثر بالسلب على حياتهم العملية والشخصية.وطالب "قباري" المواطنين بعدم الخوف ووضع خطط بديلة والتحرر من الضغوط واستغلال أزمة كورونا فى تغيير المستقبل للأفضل.وأشار إلى أن هناك العديد من الأطفال لديهم اكتئاب بسبب المشاكل الزوجية وآثارها السلبية، كما طالب المواطنين بوضع خطة حياة وصلة الرحم والعناية بالتغذية السليمة والنوم الجيد مدة لا تقل عن 8 ساعات متواصلة يوميا والبعد عن الإنترنت مساءا لمنع الاضطرابات وممارسة الرياضة بانتظام، كما أجاب على أسئلة المهندسين على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.