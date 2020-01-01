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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مستشار الرئيس: تراجع الضغط على المنظومة الصحية بسبب قلة حدة كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:50 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الجهود الكبرى التي بذلتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أدت إلى تراجع شدة الفيروس ذاته وانخفاض عدد الحالات، وكذلك تراجع الضغط على القطاع الصحي.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك سيطرة على الموقف ولكننا ما زلنا في مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

وأشار إلى أن الموقف في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر المبارك.

وتابع: "إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام ومن ثم تراجع، نستطيع القول إن هناك منحنى للتراجع الكبير".

ولفت إلى أن شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلة حدته، الأمر الذي جعل الحالات المصابة لا تعاني كثيرًا كما كان في بداية الجائحة.

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