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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا في صدارة الجامعات المصرية بعدد البعثات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:48 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن حصول جامعة طنطا على المركز الأول فى عدد من البعثات حيث حصل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على 20 بعثة، طبقًا للقَائمة التي أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول نتيجة خطة البعثات للعام الثالث 20192020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد بعثات خارجية (إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).

من ناحيته، قال الدكتور كمال عكاشة، إن ذلك يأتي انعكاسًا لدور جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدي سبع، في تعزيز أهمية البحث العلمي والتطوير وتشجيع الباحثين على تنمية وبناء قدراتهم العلمية، وتعظيم مخرجات العملية التعليمية، وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة التى تسهم فى مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة.

أضاف أن جامعة طنطا حصلت على المركز الأول وتلتها جامعة أسيوط على 19 بعثة، ثم جامعة القاهرة 15 بعثة، ثم جامعة المنصورة 13 بعثة، ثم جامعة المنيا 11 بعثة، ثم جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، وأخيرًا جامعة أسوان 8 بعثات، مشيرًا إلى أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمَملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا، وضمت القائمة جامعات ذات تصنيف عالمي متميز.

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