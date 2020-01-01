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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بارتفاع معدل البطالة ببريطانيا لـ4 ملايين في نهاية 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:47 م
البطالة ببريطانيا
البطالة ببريطانيا
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توقع تقرير بريطاني ارتفاع معدل البطالة في البلاد لنحو 4 ملايين شخص نهاية العام الحالي، في الوقت الذي سينخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني انتهاء التوقعات السابقة بتعافي الاقتصاد قبل انتشار فيروس كورونا.

وقال التقرير الذي نشره اليوم الثلاثاء، مكتب مسؤلية الميزانية البريطاني، إن الخسارة التي ستصيب الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والاغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) كبيرة جدًا خاصة في معدلات البطالة. حسبما أفادت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وحذر التقرير حول الوظائف ببريطانيا والواقع على نحو 160 صفحة بإسم "تقرير الاستدامة المالية" من أن 1.3 مليون شخص سينضمون إلى قوائم البطالة وأنهم سيقفون ليس في طوابير البحث عن العمل ولكن في طوابير الإعانات.

وتوقع الاقتصاديون في هذا التقرير ثلاثة سيناريوهات للسنوات القليلة القادمة.

وفقا للسيناريو المتوسط فإن البطالة سترتفع إلى 4.1 مليون شخص خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الحالي، وهو ما يزيد على متوسط البطالة خلال الركود الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي.

وفي السيناريو المتفائل فإن معدل البطالة يصل إلى 10% خلال الربع الثالث من 2020، بينما يصل المتوسط وفق السيناريو الأسوأ إلى 13% خلال ال3 أشهر الأولى من العام 2021.

وستنخفض البطالة في عام 2022 إلى 6.9% وفق السيناريو المتوسط.

ويتوقع أن تصبح البطالة بين 4.1% إلى 6.3% في 2024.

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