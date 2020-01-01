مي عزالدين تستأنف تصوير «خيط حرير»

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الفنانة مي عزالدين استأنفت تصوير أحداث مسلسل "خيط حرير"، صباح اليوم، بأحد مواقع التصوير الخاصة بالمسلسل، ومن المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل بعدما تم تأجيله من رمضان الماضي بسبب ضيق الوقت أمام صناعه.ونشرت الفنانة سوسن بدر، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها قائلة: "خيط حرير مع حبيبتي مي عزالدين، ادعولنا"، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني ونيقولا معوض ومي سليم وصفاء الطوخي وهنادي مهنا.