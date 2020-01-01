الإمارات: 375 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها أكثر من 52 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.وأوضحت الوزراة، في بيانها، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 55.573 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 335 حالة.وأعلنت الوزارة عن شفاء 512 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46.025 حالة.