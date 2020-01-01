رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة اليمن توافق على إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من غد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:43 م
الدكتور معين عبدالملك
الدكتور معين عبدالملك
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس الوزراء اليمني على إعادة تشغيل الرحلات التجارية من وإلى اليمن ابتداء من يوم غد الأربعاء، شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور معين عبدالملك، والذي تم خلاله استعراض ما طرحه رئيس الوزراء، بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي، وأن الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم، وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.

وأعرب مجلس الوزراء اليمني عن تطلعه في خروج مجلس الأمن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة، وعدم الإصغاء لمراوغات ميليشيا الحوثي المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف، لافتا إلى أن استباق ميليشيا الحوثي لجلسة مجلس الأمن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط- مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي، مؤكدا أن ذلك لن يكون كافيا لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك.

وجدد مجلس الوزراء اليمني التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأي منها، وأن الحكومة قد وافقت منذ شهر أبريل، على وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلا أن الميليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بكل وضوح.

وأوضح مجلس الوزراء أن الميليشيا الحوثية بعد هذه الهزائم والخسائر لجأت كعادتها إلى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم.

موضوعات متعلقة

إصابة مكرم محمد أحمد بـ «جلطة» ونقله إلى مستشفى العلمين

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»