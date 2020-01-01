12 سبتمبر.. امتحانات القرآن التحريري لفرق النقل والتخلفات بجامعة الأزهر

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على عقد امتحان مادة القرآن الكريم لفرق النقل في شهر سبتمبر المقبل.ولفت إلى أن أعمال الامتحانات التحريرية تبدأ اعتبارًا من ١٢ سبتمبر حتى ١٧ من الشهر نفسه لجميع فرق النقل بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة وكذا التخلفات.