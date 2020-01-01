«الأزهر»: توزيع الطلاب الجدد على الكليات طبقا للتوزيع الجغرافي

عقد الدكتور يوسف عامر ناب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع مستشاره لشئون التنسيق الدكتور محمد فرج، الأستاذ بكلية الهندسة، والمهندسة منى ماهر، مدير مركز المعلومات بالجامعة.وقال الدكتور يوسف عامر، إن الاجتماع جاء لمتابعة نظام التعليم الهجين الذي يتم تطبيقه بكليات القاهرة والأقاليم، بدءا من العام المقبل.وأشار إلى أن نظام التعليم الهجين يجمع بين التعليم التقليدي وهو حضور الطلاب للمحاضرات، والتعليم عن بعد "أون لاين"، يقلل من حضور الطلاب للكليات، وعدم وجود تكدسات أو تزاحم بها، لأنه عدد أيام حضور الطلاب للمحاضرات ستكون قليلة، ما يجعل فرص الإصابة بالمرض أقل، وسط اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم ووضع المطهرات بالمدرجات.وأكد أنه تمت مناقشة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن توزيع الطلاب الجدد على الكليات العام الدراسي المقبل، سيعتمد على التوزيع الجغرافي، منعا للاغتراب وتحقيقا لشمول التنمية بالأقاليم.ومن المقرر، أن تنتهي امتحانات نهاية العام التي بدأت في الرابع من يوليو الجاري، في 28 من الشهر نفسه.