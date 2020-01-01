وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا في الأقصر

نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور بهاء الدين أحمد، أخصائي الرمد بمستشفى الأقصر العام، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.وقال الدكتور خلف الله عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنّ تضحيات الفرق الطبية ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.