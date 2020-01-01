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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا في الأقصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:28 م
الدكتور بهاء الدين
الدكتور بهاء الدين أحمد
هدى الأمير
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نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور بهاء الدين أحمد، أخصائي الرمد بمستشفى الأقصر العام، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور خلف الله عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنّ تضحيات الفرق الطبية ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

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