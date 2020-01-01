رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:25 م
محمد البساطي
محمد البساطي
حسام الضمراني
طباعة
كشف القاص خالد عاشور، بعض المواقف التي جمعته بالأديب الكبير الراحل محمد البساطي رائد القصة القصيرة، وذلك تزامنًا مع ذكرى رحيله الثامنة، اليوم الثلاثاء.

وقال خالد عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرت 8 سنوات على رحيل صديقي الأعز وأستاذي الكاتب الكبير ورائد القصة القصيرة الحديثة الأستاذ محمد البساطي.. الذي أهديته مجموعتي القصصية الأولى "همس".. هذا الفيديو اقتطعته من فيديو طويل كنت صورته له من حوالي 12 سنة أو يزيد.. كانت روايته جوع قد صدرت حديثًا وقد رشحت إلى القائمة القصيرة للبوكر ثم وصلنا إيميل يؤكد فوزه بالجائزة النهائية للبوكر وكنت مسئول عن إيميله ليفاجأ بعد وصوله إلى الإمارات أن الفائز بها يوسف زيدان عن رواية عزازيل بأوامر عليا من فوق.. اتصل بي يومها من الإمارات وهو يضحك ساخرا كعادته، يوسف زيدان خد الجايزة يا خالد.. وضحك".

وأضاف: "أما في هذا اللقاء فاتصل به صحفي ليجري معه حوارا عن روايته جوع فطلب مني أن أحضر معه اللقاء لأنه لا يحب لقاء الصحفيين ويعلم أن أغلبهم لا يقرأون غالبًا أي رواية للكاتب الذي يجرون معه الحوار.. وهذا ما حدث.. طلب منه الصحفي أن يحدثه عن الرواية ويلخصها له وأن يضع له الأسئلة التي يحبها ويجيب عليها كما يحب.. فقمت بالنيابة عنه بالرد على الصحفي الذي لم يقرأ الرواية من أساسه.. وظل هو يشرب سيجارته وهو مبتسم".

وتابع: "كنت صديقه المقرب وخازن أسراره لسنوات طويلة بدأناها برواية الخالدية وهي عن أحداث حقيقية والتي استوحاها وقت عمله بالجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة سوهاج محل ميلادي والذي وصل فيه إلى وكيل وزارة بعد أن رفض العمل بالبنوك ووظائف أخرى كان ربحها أكبر لأن عمله في الجهاز المركزي أتاح له التفرغ للكتابة.. وهذا ما أحبه في هذا العمل.. كان يتصل بي يوميا لأصف له سوهاج شارع شارع.. ومنطقة منطقة.. وخاصة كوبري أخميم الفاصل بين الشرق والغرب.. الأغنياء والفقراء.. وهي أبدع وأجمل ما كتب.. كنت أراجعها له واكتبها على الكمبيوتر.. وبعد الانتهاء منها سماها بالخالدية من اسمي (خالد).. فزاد حبي لهذه الرواية لأنها تحمل اسمي بالإضافة أن أحداثها تدور في محل ميلادي الأصلي سوهاج".

واستطرد: "رواية بديعة وعظيمة، رحل البساطي دون أن تقدره الدولة وقد علمني أهم الأشياء راحة لي وهي البعد عن الوسط الثقافي لأنه وسط غادر مكون من جيتوهات وشلل قاتلة وكتاب يتصورون أنهم ألهه أو يزيد.. بقيت معه الشهر الأخير في بيته وهو على فراش الموت لساعات طويلة انتهى من محاضراتي العملية بالجامعة مع طلابي وأعود إليه حتى الليل لأغادر بعد أن اتأكد من نومه.. أقوم بوضع فيلم غزل البنات وهو أحب الأفلام لقلبه يفوق من نومه حين يسمع أغنية "مليش أمل في الدنيا دي" لليلى مراد.. تدمع عيناه حين يسمعها تقول:"أما أنا.. مهما جرى.. حافضل أصون عهد الهوى.. وإن غبت يوم.. ولا سنة.. حافضل أنا.. برضه أنا، كنت الوحيد الذي سمح له بدخول شقته وأن يقابله في البيت مع صديقنا المشترك المخرج الكبير وصديقي الراحل أيضا المخرج الدكتور محمد كامل القليوبي.. على روحيهما السلام والرحمة".

واختتم قائلا: "صديقي محمد البساطي، لا زلت في ذاكرتي محتفظا بكل ما تركت لي من أسرار ومسودات رواياتك بخط يدك كما هي، نشرت أعمالك الكاملة وما تركت لي من رواية ومجموعة قصص رحلت قبل أن تنشرها بهيئة الكتاب بمساعدة الصديق النبيل دكتورأحمد مجاهد، ولا زلت استمع إلى ليلى مراد وأشاهد فيلم غزل البنات، لك أهدي هذه الكلمات صديقي وأستاذي العزيز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»