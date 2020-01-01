الأنبا أغاثون يناقش «مقارنة بين نصوص الإنجيل» ببرنامجه الأسبوعي

بثت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الحلقة السادسة عشر من برنامج التعليم والعقيدة، للأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية.وجاءت حلقة اليوم بعنوان (مقارنة بين نصوص الإنجيل الصحيحة والمحرفة في الكتب الأربعة)، وذلك في إطار حرصه على تقديم قضايا تخص العقيدة المسيحية خلال برنامجه الأسبوعي.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الجاري بقداس عيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس في روما على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.