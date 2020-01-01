البرلمان الليبي: من حقنا طلب الدعم العسكري من مصر

قال المستشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن اختراق الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سرت والجفرة غير مقبول.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن تحركات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في أوروبا تحدثت عن الحل السلمي ولكن الطرف الآخر متعنت، ففايز السراج الكلمة ليست في يده ولكن في يد الأتراك.وتابع أن رئيس مجلس النواب أحاط الجانب الإيطالي بما يحدث على الأرض، لافتا إلى أن البرلمان الليبي من حقه طلب الدعم من الأشقاء في مصر لمواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن إيطاليا تدعم مبادرة القاهرة والبرلمان الليبي كما تدعم روسيا وألمانيا الحل السلمي.