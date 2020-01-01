«الصحة»: خدمات الإسعاف على تطبيق «صحة مصر» قريبا

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبًا عبر تطبيق صحة مصر للمساعدة في الطوارئ.وقال خلال لقاء عبر سكايب لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنه سيكون هناك خدمة متاحة على الموبايل للتعامل فى حالات الطوارئ والحوادث.وأشار صلاح إلى أن مليون و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر، موضحًا أنه سيكون المنصة الأولى لخدمات وزارة الصحة كافة.وأكد أن "صحة مصر" سيقضي على السوق السوداء والمعلومات المغلوطة والشائعات وسنضيف وظائف أخرى من خلاله أيضا قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن لوزارة الصحة، موضحا أن عدد بلاغات الإصابة بكورونا تراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.وأشار صلاح إلى أنه سيتم إضافة أقرب مراكز أورام وغسيل كلوي وعلاج الأمراض المزمنة وحجز الكشف في عيادات خارجية لوزارة الصحة على تطبيق صحة مصر.