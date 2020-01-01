تامر أمين يحذر من حكم وأمثال ترسخ للكآبة

قال الإعلامي تامر أمين، إن شعور الكآبة يسيطر على المجتمع بفعل فاعل، وليس تلقائي، مشيرا إلى أن هناك من رسخ لمجموعة ومنظومة من الحكم والأمثال والأقوال المأثورة التي رسخت للكآبة.وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لما يضحكوا يقولوا اللهم اجعله خير، في عز الفرحة لازم يخوفك، ما تضحك وتاخد حقك من الضحك، ولو حصل حاجة بعد كده، تبقى انبسطت قبلها".واستنكر تامر أمين، مثل "الضحك من غير سبب قلة أدب"، قائلا: "الضحك شيوع للبهجة، والنبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة".وأردف أمين: "حد منع أجيال إنها تضحك خوفهم بالشعوذة أو خوفا من اتهامه بقلة الأدب".ونصح أمين، المشاهدين بالضحك واستقبال المشاكل بالابتسامة، قائلا: "المشكلة تجيلك خليك بارد، لما حد يكسر عليك في الشارع بدل ما تشتمه ابتسم له، فيتكسف على دمه، بدل ماتخانقوا مع بعض".وختم أمين: "هبتسم في وشكم كل يوم لحد ما تتعدوا، وهحاول أبدأ كل يوم بحاجة مبهجة".