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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لجنة فنية من «البترول» لبحث أسباب حريق مسطرد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:00 م
حادث حريق خط المواد
حادث حريق خط المواد البترولية،
سناء إسماعيل
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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إن لجنة فنية تبحث سبب حادث حريق خط المواد البترولية، مشيرًا إلى أن عمليات التبريد تتم، حاليًا، لموقع حادث مسطرد.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC، الذي يقدمه رامي رضوان، أن الحريق اشتعل قرابة الرابعة مساءً وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسؤولة وقت التسريب في الثانية ظهرًا.

أشار متحدث البترول إلى أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق، لافتًا إلى أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمل السير تسبب في اشتعال خط المواد البترولية حيث وجدنا سيارات تسير بجوار خط تسرب المواد البترولية وفجأة حدث الاشتعال للحريق.

ولفت إلى أنه لا نستطيع التكهن بأي سبب للحُريق، حتى الآن، لحين الانتهاء من التحقيق كما أن حريق خط المواد البترولية لم يستمر كثيرًا، موضّحًا أنه سيتم حصر التلفيات الناتجة عن خط المواد البترولية والدولة ستقوم بدورها تجاهه.

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