جوجل تضيف ميزة جديدة لحماية مشتركي المؤسسات التعليمية على منصة «مييت»

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عن إضافة ميزة جديدة للحماية الأمنية لمشتركي المؤسسات التعليمية على منصة الدردشة المرئية "مييت".وستسري الميزة الجديدة في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم منع دخول المستخدمين المجهولين - وهم من لم يسجلوا دخولهم إلى المنصة بحساب "جوجل" – إلى الاجتماعات التي ينظمها مشتركو منصة "جي سوت فور إيديوكيشن" و"جي سوت إنتربرايز فور إيديوكيشن".