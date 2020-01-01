رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تدعم تكامل البريد الإلكتروني أوتلوك مع روزنامة جوجل كالندر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:56 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ ش أ
طباعة
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، عن تكامل منصة البريد الإلكتروني "أوتلوك" في نسختها عبر الويب مع روزنامة "جوجل كالندر".

وسيتمكن مستخدمو نسخة الويب من منصة البريد الإلكتروني "أوتلوك" من إضافة حساباتهم الشخصية عبر بريد "أوتلوك دوت كوم" أو حسابات "جوجل كاليندر" إلى حسابهم المخصص للعمل على منصة "أوتلوك"، من أجل معرفة المواعيد المتاحة عند جدولة فرص العمل.

وأطلقت الشركة الميزة الجديدة لجميع مستخدمي منصة "مايكروسوفت ٣٦٥" السحابية ممن لديهم حسابات خاصة بالعمل.

وكانت "مايكروسوفت" قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة منذ أشهر.

وبالإضافة إلى ميزة التكامل مع "جوجل كاليندر"، ستحصل نسخة الويب من منصة "أوتلوك" على مجموعة من التحديثات المفيدة؛ مثل إمكانية جدولة موعد تسليم رسائل البريد الإلكتروني، والحصول على ردود مقترحة لرسائل البريد الإلكتروني عبر نسخة الويب، وكذلك نسخة الهواتف المحمولة من منصة "أوتلوك"، كما تعتزم "مايكروسوفت" إضافة الاقتراحات إلى نسخة الهواتف المحمولة من منصة "أوتلوك" من أجل جدولة فترات الإتاحة والاجتماعات.

موضوعات متعلقة

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»