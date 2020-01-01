مايكروسوفت تدعم تكامل البريد الإلكتروني أوتلوك مع روزنامة جوجل كالندر

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، عن تكامل منصة البريد الإلكتروني "أوتلوك" في نسختها عبر الويب مع روزنامة "جوجل كالندر".وسيتمكن مستخدمو نسخة الويب من منصة البريد الإلكتروني "أوتلوك" من إضافة حساباتهم الشخصية عبر بريد "أوتلوك دوت كوم" أو حسابات "جوجل كاليندر" إلى حسابهم المخصص للعمل على منصة "أوتلوك"، من أجل معرفة المواعيد المتاحة عند جدولة فرص العمل.وأطلقت الشركة الميزة الجديدة لجميع مستخدمي منصة "مايكروسوفت ٣٦٥" السحابية ممن لديهم حسابات خاصة بالعمل.وكانت "مايكروسوفت" قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة منذ أشهر.وبالإضافة إلى ميزة التكامل مع "جوجل كاليندر"، ستحصل نسخة الويب من منصة "أوتلوك" على مجموعة من التحديثات المفيدة؛ مثل إمكانية جدولة موعد تسليم رسائل البريد الإلكتروني، والحصول على ردود مقترحة لرسائل البريد الإلكتروني عبر نسخة الويب، وكذلك نسخة الهواتف المحمولة من منصة "أوتلوك"، كما تعتزم "مايكروسوفت" إضافة الاقتراحات إلى نسخة الهواتف المحمولة من منصة "أوتلوك" من أجل جدولة فترات الإتاحة والاجتماعات.