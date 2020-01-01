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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية المنتظمة للقاهرة أول سبتمبر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:33 م
الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية
فاتن غلاب
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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أن الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بعد فترة تعليق دامت لنحو أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إنه منذ بداية عودة الطيران من وإلى المطارات المصرية، استأنفت نحو 11 شركة طيران أجنبية رحلاتها إلى القاهرة بمعدل تشغيل منخفض حسب الحجوزات والطلب، في ظل انتشار الجائحة، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية تتخذها الشركات للحد من تفشي العدوى.

وأشارت المصادر المطلعة، إلى أن قائمة شركات الطيران الأجنبية، التي تسير رحلاتها إلى القاهرة، هي "الفرنسية- الإثيوبية- لوفتهانزا- النمساوية- فلاي ناس- اليمنية- الخليج- الكويتية- العمانية- الإماراتية- السعودية".

يذكر أن وزارة الطيران المدني استأنفت الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصل نسبة تشغيل الرحلات إلى 30% منذ بداية التشغيل، ومتوقع أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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