نائب: مصر تتحرك بشكل مكثف للحفاظ على حقها في مياه النيل

قال نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن إثيوبيا تحاول إضاعة الوقت والمراوغة أمام الضغط المصري سواء قاريًّا أو دوليًا، للانتهاء من السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع لإجبارها على الرضوخ لمَطالبها، مؤكدًا أن مصر لن تفرّط في حقها من مياه النيل وتسلك الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأزمة أمام المجتمع الدولي.وأضاف هيكل، في بيان الثلاثاء، أن الدولة المصرية تؤكد دائمًا رغبتها في إحداث تنمية والخروج من المفاوضات بشكل أكثر تفاعلًا، في حين لا يوجد تعاون حقيقي من الجانب الإثيوبي، فعَملية التفاوض دائمًا ما تلقى التعنت من الجانب الإثيوبي، ودائمًا ما تعول على أن يكون الجانب الإثيوبي أكثر تعاونًا والتزامًا بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الموثقة والمثبتة.وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن القيادة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات، من أجل الحفاظ على حقها القانوني والشرعي والطبيعي والإنساني في مياه النيل، موضّحًا أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة بعيدًا عن جرها إلى ساحات الحروب.