الجيش الليبي: يحق لمصر التدخل في شئوننا كونها الشريك الحقيقي لبلادنا

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه يحق لمصر التدخل في شؤون البلاد كونها الشريك الحقيقي لليبيا في الأمن، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، منذ قليل، إن مسيرات تركية قصفت أنابيب مخصصة للري قرب سرت.فيما أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق اليوم، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط مدينتي سرت والجفرة.وقال "المسماري" في تصريحات نقلتها قناة الحدث، أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.