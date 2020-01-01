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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يشكر الرئيس لمتابعته الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:19 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بمُتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل رئيس المجلس السابق من مستشفى العلمين لمُستشفى المعادي للقوات المسلحة.

ووصل الكاتب الكبير، مساء أمس، إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير الذي تمنى المجلس عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيّه وقرّائه.

وأكدت ابنته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.

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