خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء

حصلت "الدستور"، على نص الكتاب الدوري الذي أرسله وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، للمحافظين، بشأن إجراءات التصالح مع المخالفين في أراضي أملاك الدولة.وأوضح الكتاب الذي حصلنا على نسخة منه، أن قيمة جدية المبلغ الذي سيتم التصالح به، يبلغ ٢٥٪، مطالبا بتعميمه على المحافظات.وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه تم تشكيل لجنة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان؛ لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، فيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء.