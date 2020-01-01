رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:14 م
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبو المحاسن
طباعة
حصلت "الدستور"، على نص الكتاب الدوري الذي أرسله وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، للمحافظين، بشأن إجراءات التصالح مع المخالفين في أراضي أملاك الدولة.

وأوضح الكتاب الذي حصلنا على نسخة منه، أن قيمة جدية المبلغ الذي سيتم التصالح به، يبلغ ٢٥٪، مطالبا بتعميمه على المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه تم تشكيل لجنة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان؛ لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، فيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء.
خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء
خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء
خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء
خاص.. نص كتاب وزير التنمية المحلية الدوري بشأن التصالح في مخالفات البناء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف أسباب حريق خط مازوت مسطرد

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

نجم الساعة

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

اكتشاف قصر أزتيكى فى مكسيكو

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»

الثقافة العراقية تعقد مؤتمرا دوليا باسم «علي الوردي» في ذكراه