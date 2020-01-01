13 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى بنى سويف

واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، فى تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى 13 مرشحًا حتى الآن.وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كل من احمد محسن مبارك (الواسطى)، محمد علي عبدالفضيل (الفشن)، نبيل حميدة ثروت (نـاصر)، وائل وسية (مركز بني سويف)، أحمد سرور(ناصر)، ابوالخير الجمسى(ناصر)، محمد عبدالظاهر (ناصر)، وائـل سيد قرني (ناصر)، أحمد عبدالناصر (سمسطا)، سعاد جابـر (ناصر)، حسن عتمان (بني سويف)، شعبان عبدالعليم (بني سويف) حياة سيد مكي(بني سويف).وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا، بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم انتخابهم بنظام القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية.