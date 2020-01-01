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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ممثل قبائل ليبيا يطالب الدول العربية بالتصدي لأردوغان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 م
الشيخ منصور المنفي
الشيخ منصور المنفي
أحلام عبدالرحمن
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طالب الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، كافة الدولة العربية وعلى رأسها مصر بالوقوف بجانب القوات المسلحة الليبية والشعب الليبي للتصدي لأرودغان، مؤكدا أن مصر دولة عظمى وكبيرة وتدافع عن كل أقطار الوطن العربي، لافتا إلى أن الاعتداء على ليبيا اعتداء على الأمن العربي.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية من ليبيا مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول العربية الأولى بالدفاع عن ليبيا لأن هذه معركة مصيرية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي، لم يقل أي منهم كلمة حاسمة، فقط مصر هي من أعلنت موقفها بشكل حاسم.

وأردف: "نحن أحفاد عمر المختار لن نستسلم للمحتل الغازي المستعمر التركي، كل الشعب الليبي مع الجيش الليبي، نثق في أبناء قواتنا المسلحة الذين يفوق عددهم عشرات الآلاف، إما النصر أو استشهاد، أبناء القبائل الليبية يموتون ولا يتركون الأرض لمغتصب ومحتل وسيدافعون عن ثرواتهم ضد أي محتل".

وأكد أنهم يقفون خلف مجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح، وسيتم تدعيمه والوقوف خلفه، مؤكدا أن هذه خطوات على خطى البطل شيخ المجاهدين عمر المختار.

وأشار إلى أنه على مدار التاريخ لم تر ليبيا من تركيا إلا كل سوء حيث الظلم والتخلف ونهب ثروات ليبيا قبل أن يبيعوهم للإيطاليين في معاهدة سوتشي.

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