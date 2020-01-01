رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط 16 قتيلًا إثر تصاعد المواجهات على الحدود الأرمينية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:00 م
المواجهات على الحدود
المواجهات على الحدود الأرمينية
أ ش أ
طباعة
خلفت الاشتباكات التي نشبت بين القوات الأذرية والأرمينية بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عن سقوط 16 قتيلا من الجانبين، بينهم جنرال أذربيجاني.

وكانت المناوشات بين البلدين قد بدأت أول أمس الأحد على الحدود المضطربة بين الدولتين الواقعتين في منطقة جنوب القوقاز.

وقالت أذربيجان - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها فقدت 11 جنديا ومدني على مدار 3 أيام من القتال بين الجانبين.. بينما صرحت أرمينيا بمقتل 4 من جنودها اليوم.

وزعم الجيش الأرميني أنه أسقط طائرة أذرية من دون طيار، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية سوشان ستيبانيان: إنه تم إسقاط أحد الطائرات الأذرية من دون طيار، متهمة أيضا الجيش الأذري باستخدام المدنيين كدروع ووضع المدفعية بالقرب من قرية "دوندار جوشتشو" في منطقة توفوز التي تقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

من جانبه، نفى الجيش الأذري فقدان طائرة مسيرة تابعة له، وفي المقابل ادعى بأن قواته أسقطت طائرة أرمينية مسيرة ودمرت نظام مدفعية أرميني بالإضافة لطاقمه.

تجدر الإشارة إلى أن الجارتين في جنوب القوقاز تخوضان نزاعًا منذ نحو 30 عامًا للسيطرة على إقليم "ناجورني كراباخ"، لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيدًا عن هذه المنطقة المتنازع عليها.

موضوعات متعلقة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

نجم الساعة

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

اكتشاف قصر أزتيكى فى مكسيكو

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»

الثقافة العراقية تعقد مؤتمرا دوليا باسم «علي الوردي» في ذكراه