سقوط 16 قتيلًا إثر تصاعد المواجهات على الحدود الأرمينية

خلفت الاشتباكات التي نشبت بين القوات الأذرية والأرمينية بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عن سقوط 16 قتيلا من الجانبين، بينهم جنرال أذربيجاني.وكانت المناوشات بين البلدين قد بدأت أول أمس الأحد على الحدود المضطربة بين الدولتين الواقعتين في منطقة جنوب القوقاز.وقالت أذربيجان - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها فقدت 11 جنديا ومدني على مدار 3 أيام من القتال بين الجانبين.. بينما صرحت أرمينيا بمقتل 4 من جنودها اليوم.وزعم الجيش الأرميني أنه أسقط طائرة أذرية من دون طيار، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية سوشان ستيبانيان: إنه تم إسقاط أحد الطائرات الأذرية من دون طيار، متهمة أيضا الجيش الأذري باستخدام المدنيين كدروع ووضع المدفعية بالقرب من قرية "دوندار جوشتشو" في منطقة توفوز التي تقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود.من جانبه، نفى الجيش الأذري فقدان طائرة مسيرة تابعة له، وفي المقابل ادعى بأن قواته أسقطت طائرة أرمينية مسيرة ودمرت نظام مدفعية أرميني بالإضافة لطاقمه.تجدر الإشارة إلى أن الجارتين في جنوب القوقاز تخوضان نزاعًا منذ نحو 30 عامًا للسيطرة على إقليم "ناجورني كراباخ"، لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيدًا عن هذه المنطقة المتنازع عليها.