خبير مائي: قرار ملء سد النهضة لن يكون قبل نهاية سبتمبر

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن قرار ملء سد النهضة والتخزين لن يكون قبل نهاية سبتمبر.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك ممرا بمنتصف سد النهضة الإثيوبي لمرور مياه الأمطار والفيضان، والجزء الأوسط من السد كان يمرر المياه بسهولة عندما كان ارتفاعه 40 مترا وعرضه 120 مترا العام الماضي، وإثيوبيا رفعت ارتفاعه 20 مترا أخرى، بالإضافة إلى وجود 4 فتحات تمرر المياه طوال العام.وتابع أن الأعوام الماضية كان الممر الأوسط من السد يحجز حوالي مليار متر مكعب، وبعد زيادة ارتفاعه أصبح يحجز كميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، وهي الكمية التي تحتاجها إثيوبيا للتخزين، وعندما تنخفض الأمطار في سبتمبر سيصبح أمام أديس أبابا خيار تمرير الـ5 مليارات متر مكعب عبر الفتحات الأربع أو غلقها.