72 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد لإصابات في البلاد إلى 5 آلاف و518 إصابة.وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف في تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 163 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى ألفين و346 شخصًا، في حين يتابع الفان و705 مصابين علاجهم في المستشفيات، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 149 وفاة.