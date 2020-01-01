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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 3 أشخاص قتلوا شابًا فى مشاجرة بالبساتين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:59 م
3 أشخاص قتلوا شاب
3 أشخاص قتلوا شاب
هدير مصطفى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص قتلوا شاب فى مشاجرة بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثة لشاب مصابًا بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى (محمد.ب)، توفى في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بسبب شقيقه وبعمل التحريات دلّت أن شقيق المجنى عليه يوم الواقعة تشاجر مع مجموعة من الأشخاص بسبب موتوسيكل فاعتدوا عليه بالضرب والسب فذهب إلى شقيقه وأخبره بما حدث، فتوجه المجني عليه إلى المتهمين للحديث معهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، وانتهت بانصراف الجميع وفي الليل قام المتهمين بالترصد للمجني عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.

تم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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