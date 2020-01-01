سقوط 3 أشخاص قتلوا شابًا فى مشاجرة بالبساتين

سقوط 3 أشخاص قتلوا شابًا فى مشاجرة بالبساتين
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:59 م
هدير مصطفىطباعة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص قتلوا شاب فى مشاجرة بمنطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثة لشاب مصابًا بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى (محمد.ب)، توفى في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بسبب شقيقه وبعمل التحريات دلّت أن شقيق المجنى عليه يوم الواقعة تشاجر مع مجموعة من الأشخاص بسبب موتوسيكل فاعتدوا عليه بالضرب والسب فذهب إلى شقيقه وأخبره بما حدث، فتوجه المجني عليه إلى المتهمين للحديث معهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، وانتهت بانصراف الجميع وفي الليل قام المتهمين بالترصد للمجني عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.
تم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثة لشاب مصابًا بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى (محمد.ب)، توفى في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بسبب شقيقه وبعمل التحريات دلّت أن شقيق المجنى عليه يوم الواقعة تشاجر مع مجموعة من الأشخاص بسبب موتوسيكل فاعتدوا عليه بالضرب والسب فذهب إلى شقيقه وأخبره بما حدث، فتوجه المجني عليه إلى المتهمين للحديث معهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، وانتهت بانصراف الجميع وفي الليل قام المتهمين بالترصد للمجني عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.
تم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.