«الإتاوة» تُنهى حياة مسجل خطر فى السلام

لقى مسجل خطر مصرعه، مساء الثلاثاء، على يد سائق توك توك بسبب رفض الأخير دفع إتاوة أثناء سيره بمركبته بمنطقة السلام.تلقى قسم شرطة السلام أول إشارة من أحد المستشفيات بوصول "ن.م"، مسجل خطر، 27 عامًا، مصابًا بقطع في شريان اليد علي يد سائق توك توك يدعى "محمد.خ" وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب مصاب بقطع أوتار يده ما نتج عن وفاته في الحال.وتوصلت التحريات إلى أنه عند سير سائق التوك بطريق إسكندرية - السلام، قام المجني عليه بفرض إتاوة عليه وعندما اعترض أخرج (كَتَر) بين طيات ملابسه َقام بتمزيق مشمع التوك توك، وتعدي عليه، إلى أنه اأصيب بقطع في أوتار يده وتوفى في الحال، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الحال.