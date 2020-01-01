«الإتاوة» تُنهى حياة مسجل خطر فى السلام
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:57 م
هدير مصطفىطباعة
لقى مسجل خطر مصرعه، مساء الثلاثاء، على يد سائق توك توك بسبب رفض الأخير دفع إتاوة أثناء سيره بمركبته بمنطقة السلام.
تلقى قسم شرطة السلام أول إشارة من أحد المستشفيات بوصول "ن.م"، مسجل خطر، 27 عامًا، مصابًا بقطع في شريان اليد علي يد سائق توك توك يدعى "محمد.خ" وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب مصاب بقطع أوتار يده ما نتج عن وفاته في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أنه عند سير سائق التوك بطريق إسكندرية - السلام، قام المجني عليه بفرض إتاوة عليه وعندما اعترض أخرج (كَتَر) بين طيات ملابسه َقام بتمزيق مشمع التوك توك، وتعدي عليه، إلى أنه اأصيب بقطع في أوتار يده وتوفى في الحال، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الحال.
تلقى قسم شرطة السلام أول إشارة من أحد المستشفيات بوصول "ن.م"، مسجل خطر، 27 عامًا، مصابًا بقطع في شريان اليد علي يد سائق توك توك يدعى "محمد.خ" وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب مصاب بقطع أوتار يده ما نتج عن وفاته في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أنه عند سير سائق التوك بطريق إسكندرية - السلام، قام المجني عليه بفرض إتاوة عليه وعندما اعترض أخرج (كَتَر) بين طيات ملابسه َقام بتمزيق مشمع التوك توك، وتعدي عليه، إلى أنه اأصيب بقطع في أوتار يده وتوفى في الحال، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الحال.